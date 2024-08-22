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17:12, 22 августа 2024Экономика

Назван способ решения проблемы с расчетами между Россией и Китаем

Аналитик Мильчакова: проблему с расчетами между РФ и КНР решат цифровые валюты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В перспективе способом решения проблемы российских импортеров с расчетами с Китаем может стать использование государственных цифровых валют, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с мнением которой ознакомилась «Лента.ру».

Комментируя итоги визита в Москву премьера Госсовета КНР Ли Цяна и его переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, эксперт отметила, что на встрече была достигнута договоренность о развитии совместной платежной инфраструктуры и расширении сети филиалов банков двух стран на территориях России и Китая.

Ранее на возможность использования филиалов и расчетов с использованием оншорного юаня как возможного решения ситуации с платежами за импорт из Китая указывал гендиректор компании «ИКТ менеджмент» Игорь Суздальцев.

На торговлю между РФ и Китая в 2024 году начали негативно влиять усилившиеся угрозы ограничений со стороны США. По некоторым данным, доля возврата платежей достигает 80 процентов, причем иногда китайские банки возвращают деньги за растаможенный и уже полученный товар. Также Reuters сообщало, что Россия и КНР в связи с санкционным давлением готовятся начать использовать схемы бартерной торговли. По данным Bloomberg, бизнес стран на фоне затруднений также стал прибегать к использованию в расчетах криптовалют.

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