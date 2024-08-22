Россия и Китай сделали заявление о расчетах в торговле между странами

Власти РФ и КНР заявили о намерении обеспечить бесперебойные расчеты в торговле

Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле и укреплять диалог между финансово-банковскими организациями, следует из совместного коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, на которое ссылается РИА Новости.

Также в заявлении говорится о важности дальнейшего углубления сотрудничества в сфере финансов и отмечается намерение сторон «поддерживать достигнутый высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в торгово-экономических операциях».

В ходе состоявшихся в среду в Москве переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что странам важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов в связи с попытками Запада сдержать их экономический и технологический потенциал.

Ранее стало известно, что уже более 95 процентов взаимных расчетов России и Китая осуществляется в рублях и юанях. При этом торговлю в 2024 году начало осложнять влияние усилившихся угроз ограничений со стороны США. По некоторым данным, доля возврата платежей достигает 80 процентов, причем иногда китайские банки возвращают деньги за растаможенный и уже полученный товар. Также Reuters сообщало, что Россия и КНР в связи с санкционным давлением готовятся начать использовать схемы бартерной торговли.