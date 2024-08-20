«Ведомости»: китайские банки начали возвращать платежи от российских импортеров

Некоторые китайские банки начали возвращать платежи от российских импортеров, об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четырех бизнесменов, столкнувшихся с этой проблемой. Так, отдельные финансовые организации вернули платежи в юанях за уже поставленные китайскими контрагентами товары.

У одного из импортеров крупный китайский банк вернул деньги за растаможенный и уже полученный товар, с аналогичной ситуацией столкнулись и другие предприниматели, причем средства возвращались через три-четыре месяца.

Директор адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев заявил, что в практике подобные случаи встречаются, но не носят массовый характер. Гораздо чаще происходит так, что поставщик из Китая отгружает товар в Россию по частичной предоплате с условием оплаты всей суммы в течение пяти дней. Далее возникают проблемы на стороне китайского банка, деньги остаются на корреспондентском счете, а груз задерживается в порту.

Ранее сообщалось, что с середины июля 2024 года в торговле Китая с Россией стали фиксировать новое ужесточение, поставщики из КНР начали требовать вывозить товары в РФ через третьи страны.

