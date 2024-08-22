Среда обитания
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09:13, 22 августа 2024Среда обитания

Названы ускоряющие старение продукты

Врач Михалева: колбаса и пельмени запускают процессы старения в организме

Фото: Unsplash

Некоторые продукты ускоряют процессы старения в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Специалист уточнила, что речь идет о сладкой, жирной, жареной и соленой еде. Наибольшую опасность, указывает Михалева, представляет переработанное мясо: колбасы, пельмени, сосиски и иные полуфабрикаты — все, что произведено промышленным способом. «Сюда также относятся фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, промышленная выпечка. Все это запускает процессы старения в нашем организм», — добавила диетолог.

Еще она рассказала о вреде трансжиров. Они содержатся в фастфуде: курице и картофеле, которые жарят на фритюре, а также в промышленной выпечке. «Старайтесь питаться более натуральными продуктами, которые вы готовите сами. Лучше всего есть пищу в свежем виде, если она не требует обработки», — посоветовала Михалева.

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      Платон Щукин
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