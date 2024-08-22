Сборная России по баскетболу отменила матч против Колумбии. На турнир в Пермь приехала поддельная команда

Российские баскетболисты отказались от матча с Колумбией на Кубке Дружбы в Перми

Сборная России провела изменения в расписании Кубка Дружбы, который проходит в Перми. Причиной стало то, что национальная команда Колумбии привезла на турнир ненастоящую команду.

Сборная России по баскетболу отказалась от матча с Колумбией

Организаторы Кубка Дружбы заявили, что сборная Колумбии сыграет с молодежной командой «Пармы», а сборная России встретится с командой Венесуэлы. Матчи пройдут 23 и 25 августа. Решение было принято в целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников.

Андрей Кириленко Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Расписание было изменено после того, как Федерация баскетбола Колумбии опровергла участие основной сборной страны в баскетбольном турнире в России. В местной федерации баскетбола заявили, что не получали никакого приглашения для участия в турнире Кубок Дружбы в России.

Кроме того, колумбийцы не давали формального разрешения представлять страну в России каким-либо клубам или школам. Федерация пообещала предпринять юридические шаги для того, чтобы наказать виновных в неавторизованном использовании образа и логотипа сборной.

В России заявили, что вели переговоры с Федерацией баскетбола Колумбии

В Российской федерации баскетбола (РФБ) заявили, что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами.

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Глава РФБ Андрей Кириленко отметил, что переговоры со сборной Колумбии проходили через официальные каналы связи. Он подчеркнул, что все контакты были установлены с легитимным президентом федерации, что подтверждено соответствующими документами и информацией, доступной на сайте Международной федерации баскетбола.

Сборная Колумбии потерпела разгромные поражения на турнире

Команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы пермской «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53 в пользу подопечных Евгения Пашутина. До этого колумбийцы проиграли Венесуэле с разницей в 51 очко. После матчей тренер команды Хорхе Васкес заявил, что чувствует вину из-за результатов.

Для нас это очень интересный опыт — поиграть против такого техничного соперника. Сейчас задача команды — отдохнуть, а потом думать, как противостоять сильным российским игрокам Хорхе Васкес тренер колумбийцев

Информации о тренерском опыте Васкеса обнаружено не было. Его имя не значится на сайте Федерации баскетбола Колумбии. Тренером сборной страны с февраля 2023 года является Гильермо Морено.

Ни один из баскетболистов, игравших на турнире в России, также никогда не был заигран за основную сборную Колумбии. По информации Sports, Луис Мигель Парра Санчес, игравший под пятым номером, работает инженером, а в свободное время издает журнал о баскетболе. Другие игроки выступали за профессиональные или университетские команды по баскетболу 3 на 3.

Васкес заявил, что в команде есть как профессионалы, так и студенты, которые только начинают свой путь и хотели попробовать себя в профессиональном спорте. По его мнению, баскетболисты получат большой опыт в матчах, когда на них смотрят зрители.

Последние официальные игры сборная Колумбии провела в феврале 2023 года. В то время команда вышла во второй этап квалификационного турнира к чемпионату мира, однако уступила во всех встречах.