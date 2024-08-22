Кириленко рассказал о переговорах с оказавшимся поддельным соперником

Кириленко: переговоры с Колумбией проходили через официальные каналы связи

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию со сборной Колумбии на Кубке Дружбы в Перми. Его слова приводит ТАСС.

Кириленко заявил, что переговоры со сборной Колумбии проходили через официальные каналы связи. Он подчеркнул, что все контакты были установлены с легитимным президентом федерации, что подтверждено соответствующими документами и информацией, доступной на сайте Международной федерации баскетбола.

Ранее в Колумбии опровергли участие национальной сборной в Кубке Дружбы. В федерации отметили, что не получали от России приглашения на турнир и не давали формального разрешения представлять там страну ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе.

Накануне команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы местной «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53 в пользу хозяев.