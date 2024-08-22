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15:05, 22 августа 2024Спорт

Зритель потребовал вернуть деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады-2024

Зритель потребовал вернуть ему 1600 евро за билет на церемонию открытия ОИ-2024

Фото: Xu Chang / Reuters

Зритель Жан-Кристоф Сезнек потребовал вернуть ему деньги за билет на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Его цитирует Ouest France.

По словам Сезнека, он не оценил мероприятие, на которое потратил 1600 евро и в итоге смотрел его на экранах. «Я не видел никакого шоу: видел только проплывающие вдалеке лодки, в темноте, без подсветки и без украшений. И не видел никаких танцоров или выступлений на мостах и набережных. У меня ощущение, что это огромный обман», — заявил мужчина.

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27 июля 2024

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Событие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

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      Дарья Коршунова
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