Зритель потребовал вернуть деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады-2024

Зритель потребовал вернуть ему 1600 евро за билет на церемонию открытия ОИ-2024

Зритель Жан-Кристоф Сезнек потребовал вернуть ему деньги за билет на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Его цитирует Ouest France.

По словам Сезнека, он не оценил мероприятие, на которое потратил 1600 евро и в итоге смотрел его на экранах. «Я не видел никакого шоу: видел только проплывающие вдалеке лодки, в темноте, без подсветки и без украшений. И не видел никаких танцоров или выступлений на мостах и набережных. У меня ощущение, что это огромный обман», — заявил мужчина.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Событие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.