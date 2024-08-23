Ликвидация пехоты ВСУ при попытке высадиться в дельте Днепра попала на видео

Минобороны опубликовало видео ликвидации пехоты ВСУ на лодке в дельте Днепра

Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра. Момент ликвидации попал на видео, которое опубликовало Минобороны РФ в пятницу.

Сообщается, что артиллерийский расчет уничтожил пехоту ВСУ при попытке выбраться из лодки и выйти на берег. Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигавшуюся по Днепру в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими.

Операторы беспилотников сопроводили их до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения.