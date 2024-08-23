В российском регионе запретили массовые мероприятия на воздухе

Голубев: в Ростовской области запретили массовые мероприятия на воздухе

В Ростовской области ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram.

При этом он подчеркнул, что мероприятия, запланированные на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. «Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — отметил глава региона.

В Ростовской области уже шестые сутки горит нефтебаза. Вооруженные силы Украины бьют по ней дронами, чтобы подорвать цистерны с керосином. В связи с этим мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял решение отменить массовые мероприятия в честь Дня города для безопасности горожан. В то же время Голубев заявил об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты.