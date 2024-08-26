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08:13, 26 августа 2024Россия

Десятки машин оказались повреждены в Энгельсе после удара ВСУ по многоэтажке

Mash: минимум 20 машин повреждены в Энгельсе после удара ВСУ по многоэтажке

Кадр: Telegram-канал Mash

Минимум 20 автомобилей оказались повреждены в городе Энгельс Саратовской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником по многоэтажному дому. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Там уточнили, что осколки от стекла здания упали на парковку во дворе дома. Атака беспилотников на регион началась около шести часов утра по местному времени.

БПЛА атаковал многоэтажный дом в Энгельсе в Саратовской области в ночь на понедельник, 26 августа. Никто не пострадал, выбитые стекла дома попали в парковку у многоэтажки. Регион, предварительно, атаковали дроны «Бобер», момент попадания дрона по многоэтажке попал на видео.

Помимо Энгельса, в Саратовской области беспилотник ударил по жилому дому в Саратове. Там пострадали четыре человека, одна из получивших травмы женщина находится в тяжелом состоянии. Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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