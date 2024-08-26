Российский каноист прокомментировал лишение золота чемпионата мира

Каноист Петров заявил, что не расстроился из-за лишения золота чемпионата мира

Российский каноист Захар Петров прокомментировал то, что его лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что не расстроился, так как прошел дистанцию достойно и показал хорошее время. «Хочу сказать, что мне есть куда стремиться, чтобы показывать наилучшее время», — добавил он.

Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров 25 августа. В итоговом протоколе он отмечен как нефинишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.