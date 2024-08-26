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20:00, 26 августа 2024Спорт

Сафонова обязали выплачивать четверть дохода на алименты

Суд обязал вратаря ПСЖ Сафонова выплачивать четверть дохода на алименты дочери

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мосгорсуд обязал российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова выплачивать четверть дохода на алименты. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе Никулинский суд Москвы постановил, что футболист обязан выплачивать 1/4 дохода на содержание дочери. Спортсмен пытался обжаловать это решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе. «Судебное постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — заявили в суде.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали небольшую часть долга в пользу экс-супруги.

Несмотря на судебные разбирательства, 14 июня Сафонов стал игроком ПСЖ. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года. 7 августа Сафонов дебютировал в составе парижан.

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      Андрей Стрельцов
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