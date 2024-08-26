В Британии назвали задержание Дурова самой радикальной мерой

FT: задержание Дурова — самая радикальная мера против руководителей соцсетей

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова представляет из себя самую радикальную меру против руководителей социальных сетей. Об этом сообщили в британской газете Financial Times.

«Его задержание — самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день», — указано в сообщении. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа в субботу, 24 августа.

Французские власти могут предъявить Дурову ряд обвинений, включая терроризм, мошенничество, отмывание денег и торговлю наркотиками. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт назвал задержание Дурова атакой на свободу слова. По словам немецкого парламентария, его нисколько не удивляет, что до сих пор нет ни одного пресс-релиза «Репортеров без границ» или Human Rights Watch, в котором бы критиковалось задержание бизнесмена.