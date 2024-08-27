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13:08, 27 августа 2024Спорт

Экс-первая ракетка мира впечатлилась 17-летней россиянкой

Навратилова назвала 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву темной лошадкой US Open
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова навала темную лошадку Открытого чемпионата США (US Open). Ее слова приводятся на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Мирра Андреева производит впечатление. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро это произошло? И ей всего 17 лет», — заявила Навратилова. По ее мнению, россиянка обрела уверенность, когда почти победила Игу Швентек в Цинциннати.

Андреева является победительницей одного турнира WTA. Она занимает 23-е место в мировом рейтинге.

Андреева стала одной из двух россиянок, кому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх-2024. Вместе с Дианой Шнайдер они стали серебряными призерами в женском парном разряде.

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      Дарья Коршунова
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