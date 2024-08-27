Ловец змей поймал монструозного пятиметрового питона

Мужчина из США поймал питона длиной 5,5 метра и едва не побил рекорд

Ловец змей из США поймал крупного питона и едва не побил рекорд. Об этом сообщает Local10.com.

Карл Николсон из Флориды — профессиональный ловец змей и основатель компании C1 Catch 1 Python Hunts. Он предлагает желающим четырехчасовую ночную охоту на питонов в национальном парке Big Cypress National Preserve. В июле Николсон с клиентами сумели поймать монструозного питона длиной 5,5 метра, который весил примерно 77 килограммов. Если бы мужчина принимал участие в ежегодном конкурсе по ловле питонов Florida Python Challenge, он бы стал победителем, однако он поймал рептилию за два часа до начала состязаний.

Группе из трех человек четырехчасовая охота на питона обойдется в 500 долларов (примерно 45,5 тысячи рублей). Темные тигровые или бирманские питоны являются инвазивным видом во Флориде и уничтожают коренную фауну. Многие местные жители и охотники на змей из других штатов специально приезжают во Флориду, чтобы помочь в борьбе с питонами, принять участие в Florida Python Challenge и получить призы.

Ранее житель штата Флорида заснял на видео, как змея прокатилась на голове у аллигатора. Он заметил необычную сцену, когда участвовал в конкурсе Florida Python Challenge.