Медвежонок выбежал на трассу Москва—Петербург, парализовал движение и попал на видео

Медведь выбежал на трассу М-11 Москва—Петербург и парализовал движение

В Тверской области медвежонок выбежал на трассу Москва—Санкт-Петербург и парализовал движение. Случившееся попало на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мишка бежит посередине трассы, из-за чего автомобили в два ряда почти полностью приостановили движение и встали в пробку — часть из транспортных средств включила «аварийку».

По информации канала, медведь нашел дырку в ограждении трассы «Нева» и выбежал на проезжую часть. Водители были вынуждены медленно ехать за обитателем леса несколько километров, пока он не скрылся в ближайшей лесопосадки.

Операторы центра управления дорожным движением заметили животное на дороге и вызвали аварийного комиссара. Пока он прибыл на место, медведь уже убежал в лес. Специалисты уже заделали отверстие в заборе, через которое пролез медвежонок.

Ранее в городе Енисейске Красноярского края медведь ворвался на детскую площадку и попал на видео. На кадрах животное бежит по асфальтированной дорожке, оборачиваясь на успевших спрятаться за забором детей.