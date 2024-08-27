В Пентагоне заявили о нежелании США воевать с Россией

Представитель Пентагона Райдер: США не стремятся к конфликту с РФ

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер оценил предупреждение МИД России о серьезности последствий поддержки Украины. Райдер во время брифинга подчеркнул, что США не стремятся к войне с РФ.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что эскалационный курс Штатов становится все более вызывающим в ситуации вокруг Украины. При этом последствия для Вашингтона могут быть гораздо более серьезными, чем были до настоящего момента.

«Я не знаю, что это значит. Опять же, мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфликту с Россией», — отметил Патрик Райдер.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США якобы просто «поддерживают демократическую страну», которая нуждается в оружии ради самообороны.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока Вооруженные силы Украины находятся на российской территории. По его словам, Украина хочет продолжать эту борьбу вооруженным способом.

Ранее в Минфине Украины заявили о том, что в 2025 году стране потребуются дополнительные 12-15 миллиардов долларов внешней финансовой помощи от западных партнеров.