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11:55, 27 августа 2024Силовые структуры

Здание университета МВД и военной академии нацгвардии загорелось в Петербурге

В Петербурге загорелось здание университета МВД и военной академии нацгвардии
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге начался сильный пожар в ведомственном здании на улице Летчика Пилютова, где располагаются университет МВД и военная академия нацгвардии России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К месту ЧП прибыли пожарные расчеты. Очаг возгорания находится в корпусе института внутренних войск на шестом и седьмом этажах.

21 июня сообщалось о локализации пожара на складе снабжения МВД в Ростове-на-Дону. Огонь успел распространиться на площади 700 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

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      Любовь Ширижик
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