Здание университета МВД и военной академии нацгвардии загорелось в Петербурге

В Петербурге загорелось здание университета МВД и военной академии нацгвардии

В Петербурге начался сильный пожар в ведомственном здании на улице Летчика Пилютова, где располагаются университет МВД и военная академия нацгвардии России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К месту ЧП прибыли пожарные расчеты. Очаг возгорания находится в корпусе института внутренних войск на шестом и седьмом этажах.

21 июня сообщалось о локализации пожара на складе снабжения МВД в Ростове-на-Дону. Огонь успел распространиться на площади 700 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.