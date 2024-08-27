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09:44, 27 августа 2024Ценности

Звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

26-летняя актриса Сидни Суини показала фигуру в купальнике

Фото: Carlos Tischler / Eyepix Group / Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини поделилась видео в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» опубликовала ролик, на котором она управляет катером в слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной. На размещенных кадрах знаменитость позировала в соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

Фото: @sydney_sweeney

Телезвезда не уточнила, где были сделаны фото и видео. Поклонники при этом восхитились внешностью Суини, которая неоднократно показывала фигуру на снимках, опубликованных в ее соцсетях за последние несколько дней.

В апреле Суини ответила хейтерам на критику размера ее груди.

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      Карина Черных
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