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11:01, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о взломе телефона Дурова спецслужбами Франции и ОАЭ

WSJ: спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году взломали телефон Павла Дурова

Фото: Albert Gea / Reuters

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона основателя Telegram Павла Дурова. Об этом стало известно ТАСС.

Как изданию рассказали знакомые с ситуацией источники, операция получила название «Пурпурная музыка». Франция тогда была сильно обеспокоена использованием Telegram участниками «Исламского государства» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) для вербовки боевиков и планирования атак.

При этом в материале утверждается об отсутствии признаков того, что взлом телефона Дурова связан с его недавним задержанием в Париже.

Ранее сообщалось, что WSJ также рассказала о встрече Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году. По данным газеты, французский лидер предлагал бизнесмену перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но тот отказался.

Перед этим в Елисейском дворце опровергли утверждение о том, что Дуров в Париже должен был ужинать с Макроном. Ранее сатирическая газета Le Canard enchaîné написала, что предприниматель якобы рассказал об этом на допросе.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.

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      Маргарита Щигарева
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