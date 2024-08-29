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10:06, 29 августа 2024Наука и техника

Назван недостаток западной военной техники

Эксперт Кошкин: западная военная техника отличается ненадежностью в бою

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военная техника производства стран Запада — это многофункциональные изделия, которые отличаются ненадежностью в бою. Недостаток техники назвал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

«Западная техника дорогостоящая, изящная, многофункциональная, но ненадежная. (...) Как говорят и западные, и наши аналитики, для Украины сейчас сложилась весьма невыгодная ситуация. Однако расслабляться не надо», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что российская техника остается надежным средством ведения боевых действий.

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В июле на Украине заявили, что переданные Киеву танки M1A1SA Abrams оснащают системами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов-камикадзе, однако они по-прежнему нуждаются в дополнительном бронировании.

В том же месяце издание Military Watch Magazine писало, что уничтожение «Абрамсов» в ходе спецоперации испортило репутацию этих машин во всем мире.

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