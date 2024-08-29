Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли троих детей возрастом до 12 лет в районе Малой Локни в Курской области. О случившемся рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.
Боец сравнил действия украинской армии с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.
Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину
Российский военный обратил внимание на то, что это не первый и не единственный случай расправы над мирным населением в Малой Локне. Так, на площади возле магазина собрались несколько пожилых людей, которые не могли эвакуироваться пешком и ждали транспорт. Над ними завис коптер-разведчик, потом вышли два бойца ВСУ и из стрелкового оружия расстреляли мирных граждан, поведал Кадет. Он не знает, сколько гражданских стали жертвами действий ВСУ, но не более десяти.
Танки ВСУ расстреляли машины эвакуирующихся жителей Курской области
Об этом рассказала жительница села Погребки под Курском. Семья женщины эвакуировалась из опасной зоны на двух автомобилях — в первом ехали муж и зять, а во втором — она, сын и сестра мужа. Восемь украинских танков выехали навстречу и стали расстреливать машины. Им удалось съехать в кювет, выбраться из автомобиля и спрятаться. Муж местной жительницы не успел свернуть, и танки ударили по его машине. Мужчине удалось выжить.
До этого житель Курской области рассказал, что вывез всех жителей обстреливаемой деревни Солдатского района, а сам остался. «У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — поделился он. Мужчина вывозил людей не только из своей деревни, но и Суджанского района. При этом, по его словам, спасти удавалось не всех — он видел много мирных жителей, лежавших на дороге без признаков жизни.
Мирных жителей эвакуируют через реку Сейм под обстрелами
Помогавшие с эвакуацией двое волонтеров из Донецкой народной республики не смогли спастись. Молодые люди помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм и вывозили их в пункты временного размещения. В их «ГАЗель» попала украинская ракета «Точка-У».
В составе эвакуационной бригады было три человека. Двоих спасти не удалось, а третий оказался серьезно ранен. Его экстренно доставили в больницу с осколочными ранениями и ожогами.
В свою очередь, депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, как вместе с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после разрушения мостов. Золотарев сам сел за руль одного автобуса для эвакуации, а помощника посадил за руль другого. С момента начала добровольной эвакуации депутат вывез в безопасные районы порядка 700 человек.