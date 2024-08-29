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16:38, 29 августа 2024Россия

«Расстреляли в спину». Российский боец рассказал о расправе солдат ВСУ над детьми в Курской области

Бойцы ВСУ расстреляли трех детей в курской Малой Локне

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли троих детей возрастом до 12 лет в районе Малой Локни в Курской области. О случившемся рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

Боец сравнил действия украинской армии с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину

Кадетзамкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса

Российский военный обратил внимание на то, что это не первый и не единственный случай расправы над мирным населением в Малой Локне. Так, на площади возле магазина собрались несколько пожилых людей, которые не могли эвакуироваться пешком и ждали транспорт. Над ними завис коптер-разведчик, потом вышли два бойца ВСУ и из стрелкового оружия расстреляли мирных граждан, поведал Кадет. Он не знает, сколько гражданских стали жертвами действий ВСУ, но не более десяти.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Танки ВСУ расстреляли машины эвакуирующихся жителей Курской области

Об этом рассказала жительница села Погребки под Курском. Семья женщины эвакуировалась из опасной зоны на двух автомобилях — в первом ехали муж и зять, а во втором — она, сын и сестра мужа. Восемь украинских танков выехали навстречу и стали расстреливать машины. Им удалось съехать в кювет, выбраться из автомобиля и спрятаться. Муж местной жительницы не успел свернуть, и танки ударили по его машине. Мужчине удалось выжить.

До этого житель Курской области рассказал, что вывез всех жителей обстреливаемой деревни Солдатского района, а сам остался. «У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — поделился он. Мужчина вывозил людей не только из своей деревни, но и Суджанского района. При этом, по его словам, спасти удавалось не всех — он видел много мирных жителей, лежавших на дороге без признаков жизни.

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Мирных жителей эвакуируют через реку Сейм под обстрелами

Помогавшие с эвакуацией двое волонтеров из Донецкой народной республики не смогли спастись. Молодые люди помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм и вывозили их в пункты временного размещения. В их «ГАЗель» попала украинская ракета «Точка-У».

В составе эвакуационной бригады было три человека. Двоих спасти не удалось, а третий оказался серьезно ранен. Его экстренно доставили в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

В свою очередь, депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, как вместе с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после разрушения мостов. Золотарев сам сел за руль одного автобуса для эвакуации, а помощника посадил за руль другого. С момента начала добровольной эвакуации депутат вывез в безопасные районы порядка 700 человек.

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      Алина Гончарова
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