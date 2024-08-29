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16:51, 29 августа 2024Россия

В России рассказали о доступных властям способах помочь Дурову во Франции

Сенатор Джабаров: Россия готова оказать Дурову консульскую и юридическую помощь

Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Россия готова оказать главе Telegram Павлу Дурову консульскую и юридическую помощь во Франции во время судебного разбирательства, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о доступных для российских властей способах помочь бизнесмену.

«Россия должна иметь консульский доступ. Поскольку Дуров — гражданин Франции, но от рождения был гражданином России, у нас есть на это полное право, из российского гражданства он не выходил. Россия может обеспечить его необходимой юридической поддержкой, даже где-то я читал, что юристы готовы выдвинуться для поддержания Дурова. В этом плане только так, материально его поддерживать нет смысла, он богатый человек и сможет оплатить все расходы», — объяснил сенатор.

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29 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дело Павла Дурова. «Мы, конечно же, считаем его гражданином России», — сказал он журналистам. По словам представителя российского президента, Москва при необходимости в меру своих возможностей готова оказывать Дурову содействие, как и любому другому гражданину страны.

Вечером 28 августа Павла Дурова отпустили после четырехдневного задержания под судебный надзор и обязательством внести залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать Францию, а также обязали дважды в неделю отмечаться в полиции.

Во Франции его обвиняют сразу по нескольким пунктам, суть которых сводится к тому, что Telegram не передавал личные сведения о пользователях уполномоченным органам. За это следствие считает бизнесмена причастным к преступлениям, которые осуществлялись через Telegram, в том числе торговля наркотиками или распространение детской порнографии.

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      Варвара Кошечкина
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