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15:20, 30 августа 2024Наука и техника

В ДНК человека обнаружили загадочные структуры

EMBO Journal: в ДНК человека обнаружили загадочные четырехцепочечные структуры

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые Института медицинских исследований Гарвана впервые картировали более 50 тысяч уникальных структур ДНК, называемых i-мотивами, в геноме человека. Эти загадочные узлы ДНК, найденные в трех типах клеток, могут играть ключевую роль в регуляции генов, связанных с различными заболеваниями, включая рак. Исследование опубликовано в журнале EMBO Journal.

I-мотивы представляют собой четырехцепочечные структуры ДНК, которые отличаются от стандартной формы двойной спирали. Они формируются, когда участки цитозиновых оснований на одной нити ДНК спариваются друг с другом. Эти структуры не расположены случайным образом в геноме, а сконцентрированы в важных функциональных областях, которые контролируют активность генов.

Команда исследователей обнаружила, что i-мотивы часто встречаются рядом с генами, которые активно работают в определенные периоды клеточного цикла. Это указывает на их возможную динамическую роль в регуляции активности генов, что делает их потенциальными мишенями для лечения различных заболеваний, включая рак.

I-мотивы формируются в промоторных областях онкогенов, таких как MYC, который известен тем, что способствует развитию трудного для лечения рака. Исследователи предполагают, что i-мотивы могут быть использованы для создания новых лекарственных препаратов, которые могли бы модулировать экспрессию генов. Это могло бы значительно расширить существующие возможности лечения заболеваний, связанных с генами, которые традиционно трудно поддаются терапии.

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      Александр Еникеев
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