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17:18, 30 августа 2024Экономика

Медиаотдел футбольного клуба начал поиск работы на «Авито» после смены владельца

Пиарщики казанского ФК «Сокол» разместили на «Авито Работе» командное резюме

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Медиаотдел казанского ФК «Сокол» разместил на платформе «Авито Работа» объявление о поиске трудоустройства, проектной работы и других вариантов сотрудничества в сфере маркетинга, рекламы и PR.

В объявлении отмечается, что команда специалистов во главе с исполнительным директором готова запустить любой медиапроект «с нуля» или интегрироваться в уже существующую структуру.

Маркетологи, арт-директор, продюсер, smm-специалист, дизайнер, фотограф, видеооператор и другие сотрудники ищут проектную или удаленную работу и рассмотрят разные варианты сотрудничества, говорится в объявлении.

Медиаслужба из 11 человек ранее работала в «Соколе». В июле клуб был выставлен на продажу на «Авито» за 5,3 миллиона рублей. Футбольная команда нашла нового владельца, вместе с которым сменился и состав службы.

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      Татьяна Романова
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