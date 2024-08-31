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06:29, 1 сентября 2024Россия

«Уже не мог пробиться к своим». Военкор рассказал о героической гибели комбата при защите курской «Брестской крепости»

Военкор Коц рассказал о гибели комбата Отмель при защите колонии под Курском

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о героической гибели комбата с позывным Отмель, который защищал «Брестскую крепость» в исправительной колонии ИК-11 в Курской области.

Военнослужащие батальона почти две недели в окружении удерживали позиции и не давали Вооруженным силам Украины (ВСУ) продвинуться вглубь Курской области. Коц отметил, что военные оказались зажаты в женской колонии и пошли на прорыв. Они выполнили свою задачу и дали время для подхода резервов в приграничье.

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Военкор добавил, что морские пехотинцы и десантники из подошедшего подкрепления вступили в бой, сменив обескровленный батальон. Комбат Отмель числился тогда пропавшим без вести. Позднее вышедшие из окружения бойцы подтвердили, что он погиб.

Комбат, конечно, понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Он уже не мог пробиться к ним, но до последнего вздоха пытался не дать замкнуть кольцо вокруг тюрьмы, чтобы у парней оставался хоть какой-то шанс. И ценой своей жизни Отмель сохранил батальону возможность прорваться к своим

Александр Коцвоенкор

Ранее Коц заявил, что российские военные в ходе отражения атаки украинской армии в Курской области повторили подвиг Брестской крепости, превратив укрепрайон исправительной колонии в неприступную крепость.

В Минобороны сообщили, что бойцы отразили попытки прорыва ВСУ именно благодаря тюремной зоне. В ведомстве разъяснили, что российская сторона оборонялась в ИК-11. В итоге ВСУ потеряли примерно 10 единиц бронетехники и около 100 бойцов.

Сослуживцы рассказали о своем командире

Коц побеседовал с заместителем командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным Кадет. Тот рассказал, что комбат обладал большим авторитетом, это сыграло ключевую роль в обороне Малой Локни.

С командиром батальона я знаком полтора года, воюю с ним с апреля прошлого года. Это очень мужественный человек, он кадровый офицер

Кадетзамкомандира батальона

Бойцы, вышедшие из окружения, охарактеризовали командира как очень спокойного и хладнокровного.

Никакой паники, никаких необдуманных решений, которые бы оборачивались неудачей. За это его и уважали. Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание — абсолютное доверие

военнослужащий батальона

Еще один боец батальона, старший наводчик автоматического гранатомета АГС-17 с позывным Белый отметил, что командир всегда был самоотверженным, он не прятался за спинами подчиненных и был рядом со своими солдатами.

За Отмелем всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался

Белыйстарший наводчик
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22 августа 2024

Начштаба батальона описал бои под Малой Локней, где комбат получил смертельные ранения

Начальник штаба батальона рассказал военкору Александру Коцу, как пробивался со своей ротой в Малую Локню. По его словам, ВСУ накатывались на БМП, танках, велся артиллерийский обстрел. Объединенная группировка из четырех мотострелковых полков начала комплексную оборону населенного пункта, командование взял на себя Отмель.

Как отметил начштаба, 17 августа ВСУ развернули глобальное наступление в районе Малой Локни, они нанесли удар из РСЗО Himars по командно-наблюдательному пункту, через три дня пошел накат с северной стороны, с тыла колонии. Украинский десант высадился в разрушенном доме, на крыше залег пулеметчик. Тогда комбат принял решение лично возглавить группу, которая вступит в бой с противником, и с несколькими бойцами выдвинулся с командного пункта.

В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И Отмель получил смертельные ранения

начштаба батальона

Вышедшие из окружения бойцы подтвердили — всеми любимый командир погиб, сообщил военкор Коц. Геройски, как и подобает русскому офицеру, заключил он.

Несколько дней российским бойцам приходилось держать оборону на территории женской исправительной колонии. Из-за быстро заканчивающихся боеприпасов и дронов в конце военные были вынуждены противостоять ВСУ с одними автоматами.

Военные мотострелкового батальона одного из соединений армейского корпуса группировки войск «Север» при помощи бойцов пограничной службы выстояли, сумев грамотно организовать оборону спецобъекта.

Единственный выживший при штурме ИК-11 в Курской области боец ВСУ Юрий Радченко рассказал о произошедшем. Он отметил, что его подразделение отправили на штурм колонии под угрозой расстрела.

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      Марина Совина
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