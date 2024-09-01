Песков: дальнейшая политика демократов США по России предсказуема

Дальнейшая политика демократов США в отношении России предсказуема. Так ее оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в воскресенье, 1 сентября, РИА Новости.

«Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран», — сказал он.

Ранее 1 сентября Песков заявил, что ответ России на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область уже происходит и будет продолжен. Он добавил, что российские военные принимают решительные меры в ответ на действия противника в приграничных регионах.