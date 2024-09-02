В РФС подтвердили гибель финансового директора при крушении вертолета

Финансовый директор РФС Арсений Замятин погиб при крушении Ми-8 на Камчатке

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте РФС.

В организации выразили соболезнования родным и близким погибших. «Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», — заявил президент РФС Александр Дюков. Замятин занимал пост финансового директора с июня 2020 года.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях тумана.

Вторник, 3 сентября, объявили на Камчатке днем траура по жертвам авиакатастрофы. Спасательная операция на месте крушения вертолета завершена.