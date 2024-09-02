Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 2 сентября 2024Мир

В России рассказали о шансах Совбеза ООН признать Украину страной-террористом

Бабаков: Совбез ООН может признать Украину государством-террористом из-за Африки

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Совет Безопасности (СБ) ООН может рассмотреть вопрос о признании Украины террористическим государством. Об этом
РИА Новости рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

Законотворец объяснил, что с этим вопросом во Всемирную организацию обратились африканские государства. «Основания для этого имеются, так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН», — сказал он.

Бабаков пояснил, что неделю назад в своем письме в Совет Безопасности ООН министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо написали, что решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями. Дипломаты просят Совбез выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

Ранее Мали и Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной. Власти Буркина-Фасо также раскритиковали позицию Украины по борьбе с терроризмом, попросив власти страны «взять себя в руки». Руководство страны возмутила трансляция посольством Украины в Сенегале видеоролика о нападении туарегов на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. Также Буркина-Фасо осудила поддержку Украиной террористов в Мали и призвала мировое сообщество дать оценку подобным действиям.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Польши заявил об обязанности сбивать российские ракеты над Украиной

      11-летняя россиянка сбежала из дома перед линейкой в школе

      На Макрона оказали давление ради назначения премьера Франции

      На Украине рассказали о безнаказанности нарушающих закон военкомов

      Путин назвал подарком Хрущева передачу Крыма Украине

      На Западе поспорили о влиянии атаки на Курскую область на ядерную безопасность

      В российском городе школу эвакуировали во время праздничной линейки

      Двух подростков из России задержали в Азии и поместили в СИЗО за ловлю ящериц

      Обнаружены невозможные бактерии

      Доход от перепродажи квартир в России подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше