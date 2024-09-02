В России рассказали о шансах Совбеза ООН признать Украину страной-террористом

Бабаков: Совбез ООН может признать Украину государством-террористом из-за Африки

Совет Безопасности (СБ) ООН может рассмотреть вопрос о признании Украины террористическим государством. Об этом

РИА Новости рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

Законотворец объяснил, что с этим вопросом во Всемирную организацию обратились африканские государства. «Основания для этого имеются, так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН», — сказал он.

Бабаков пояснил, что неделю назад в своем письме в Совет Безопасности ООН министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо написали, что решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями. Дипломаты просят Совбез выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

Ранее Мали и Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной. Власти Буркина-Фасо также раскритиковали позицию Украины по борьбе с терроризмом, попросив власти страны «взять себя в руки». Руководство страны возмутила трансляция посольством Украины в Сенегале видеоролика о нападении туарегов на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. Также Буркина-Фасо осудила поддержку Украиной террористов в Мали и призвала мировое сообщество дать оценку подобным действиям.