«В живых мы явно не останемся». Россиянка рассказала о планах ВСУ вывезти жителей Курской области на Украину

РИА: ВС Украины собирались похитить и увезти жителей курского приграничья

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали похитить жителей Курской области и вывезти их на Украину. Об этом сотрудникам Следственного комитета (СК) России на допросе рассказала жительница региона.

Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся жительница Курской области

По ее словам, для этих целей украинские военные уже подогнали военную технику. Сами бойцы ВСУ говорили про бронированный транспортер (БТР). На нем они собирались отвезти жителей Курской области на Украину. Россиянка добавила, что украинские военнослужащие не упоминали о том, каким образом люди смогут вернуться в Россию. Она также подчеркнула, что среди россиян, которых бойцы ВСУ планировали похитить, были раненные при атаке люди.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Однако вывозить россиян украинские военнослужащие в итоге не стали. В беседе со следователями СК женщина отметила, что у бойцов ВСУ поменялись планы. «Что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило», — добавила она.

В конце концов украинские военные стали грузить в военную технику своих раненых солдат, а гражданских посадили в «расстрелянную машину», на которой те смогли эвакуироваться.

Посол России заявил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области

О том, что бойцы ВСУ похищают мирных жителей в Курской области и увозят их в неизвестном направлении, сообщал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, после этого связь с похищенными россиянами зачастую теряется и судьба заложников становится неизвестна.

Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах? Родион Мирошник посол МИД России по особым поручениям

Мирошник заявил, что действия украинских военнослужащих схожи с действиями террористов. Посол подчеркнул, что бойцы ВСУ увозят женщин, детей и мужчин, которые не имеют никакого отношения к силовым структурам. При этом они стараются делать это скрытно.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Он добавил, что у России есть предварительные списки людей, которые могли стать заложниками ВСУ. Вопросом похищенных людей занимается министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник допустил, что ВСУ похищают гражданское население в Курской области, чтобы обменять их на пленных военных. С помощью заложников Киев собирается шантажировать Москву и дестабилизировать ситуацию в России.

Ранее Мирошник рассказывал, что военные ВСУ грабят, расстреливают и сжигают дома мирных жителей Курской области, вынужденных эвакуироваться. По его словам, украинские бойцы «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уничтожили и разграбили много оставленных домов.