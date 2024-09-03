Захарова: ЕС делает ставку на продолжение конфликта на Украине вместо мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз поддерживает нереализуемые ультиматумы президента Украины Владимира Зеленского. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз мог бы остановить конфликт на Украине в течение двух недель, перестав поставлять Киеву западное оружие. Вместо этого в ЕС призывают ускорить и нарастить поставки техники. «Таким образом, ЕС по-прежнему делает ставку на продолжение войны, а не на достижение мира за столом переговоров», — отметила дипломат.

Ранее Захарова уличила Борреля во лжи из-за слов об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Подобные заявления со стороны ЕС направлены на то, чтобы «ввести мировое сообщество в заблуждение», заверила она.

29 августа Боррель заявил, что многие страны Евросоюза поддержали атаку ВСУ на Курскую область. Также он призвал Запад отменить ограничения на использование Киевом переданного оружия и разрешить бить им вглубь территории России.

