Захарова уличила Борреля во лжи из-за слов об атаке ВСУ на Курскую область

Захарова: слова поддержки Борреля атак ВСУ на Курскую область являются ложью

Слова поддержки верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область являются ложной интерпретацией международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Лицемерные слова представителей Евросоюза, поддерживающие атаки ВСУ на Курскую область, основаны на ложной интерпретации международного права», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, подобные заявления со стороны ЕС направлены на то, чтобы «ввести мировое сообщество в заблуждение».

29 августа Боррель заявил, что многие страны Евросоюза поддержали атаку ВСУ на Курскую область. Также он призвал Запад отменить ограничения на использование Киевом переданного оружия и разрешить бить им вглубь территории России. Кроме того, чиновник попросил западных партнеров выделить Украине системы противовоздушной обороны.