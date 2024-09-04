Жителя курского села трижды атаковал украинский дрон

Жителя курского Теткино трижды атаковал украинский дрон в ходе эвакуации

Житель Теткино Курской области Александр Игнатенко три раза подвергся атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это не останавливает его от новой поездки на опасную территорию. Как уточнил мужчина, с мая 2024 года в село начало залетатть особенно много беспилотников. Тогда он принял решение о вывозе семьи в Курск. Мужчина часто приезжал в Теткино, чтобы забрать вещи, проведать соседей или помочь им с выездом.

По его словам, первый раз украинский дрон атаковал его машину, когда он был в своей квартире, но дрон промахнулся. Через некоторое время беспилотный летательный аппарат сбросил бомбу на местного жителя еще раз. Мужчина не пострадал.

Когда он побежал к гаражу, где стояла машина, снова показался дрон, который атаковал автомобиль.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области.