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16:44, 20 марта 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе упал и взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Долгое

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотник упал и взорвался. Мирные жители не пострадали, однако поврежден легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.

До этого в Белгороде вновь прозвучал сигнал ракетной опасности, которая продлилась около 40 минут. По информации Минобороны России, над регионом сбили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire). Позже стало известно о пострадавших 17-летней девушке и мужчине. У подростка выявили закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, а у второго местного жителя — осколочные ранения правой руки. Еще одного человека спасти не смогли.

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Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

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      Константин Лысяков
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