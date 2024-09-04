На Усачевском рынке пройдет финальный концерт музыкального проекта SimpleWine

В четверг, 5 сентября, на территории Усачевского рынка в Москве пройдет финальный концерт вокального проекта, который организует SimpleWine.

На мероприятии выступит артист Ваня Дмитриенко, а также начнется зрительское голосование, которое определит победителя конкурса. Он получит возможность записать собственную песню под кураторством продюсера Андрея Рыжкова и композитора, полуфиналистки шоу «Ну-ка, все вместе!» Яны Блиндер, а также сможет стать частью городского музыкального клуба «ОПЛОТ».

Суммарно на участие в конкурсе было подано более 400 заявок, отбор прошли 16 музыкантов. Каждый из них выступил на сцене Усачевского рынка. Итоги каждой недели подводились в Telegram-канале SimpleWine путем голосования — победители примут участие в финале конкурса. Отмечается, что все время участников поддерживали певицы Тося Чайкина и Яна Блиндер.