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19:46, 5 сентября 2024Силовые структуры

Бывшим топ-менеджерам компании «Балтика» переквалифицировали обвинение

Следствие переквалифицировало обвинение экс-топ-менеджерам «Балтики»
Начало событий в новости Бывшие топ-менеджеры российской пивоваренной компании предстанут перед судом
Денис Шерстенников

Денис Шерстенников. Фото: Илья Выдревич / ТАСС

Следствие переквалифицировало обвинение бывшим топ-менеджерам пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову и Антону Рогачевскому, которым вменяются махинации в пользу ушедшей из России датской корпорации Carlsberg Group. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, вместо статьи 159 УК РФ («Мошенничество») им инкриминируют деяния, подпадающие под статью 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации»).

Дело Шерстенникова и Рогачевского поступило на рассмотрение в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Из фабулы дела следует, что они действовали в интересах датской корпорации и совершили невыгодные для «Балтики» сделки по передаче на 20 лет лицензии на одноименный бренд компании «Виста БиУай Ко» для использования в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Монголии и Украине стоимостью более 1,1 миллиарда рублей. Тем самым «Балтика» лишилась возможности экспортных поставок и получения прибыли.

В январе сообщалось, что суд арестовал 200 тысяч долларов и 100 тысяч евро, что эквивалентно 27 миллионам рублей, автомобили Škoda Kodiaq и Volvo XC 60, владельцем которых является Шерстенников. Сам он и Рогачевский находятся под стражей. Их задержали в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в «Балтике» перешли во временное управление России.

Датская Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023 года концерн нашел покупателя на «Балтику», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения.

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      Любовь Ширижик
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