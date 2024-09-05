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17:33, 5 сентября 2024Спорт

Губерниев оценил необходимость высшего образования для спортсменов

Губерниев: российским спортсменам надо либо рожать детей, либо развиваться

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил необходимость высшего образования для профессиональных спортсменов. Его слова приводит Sport24.

По его мнению, важность обучения для каждого спортсмена своя и, например, для дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой учеба является лучшим выходом. «Да и в принципе с учетом нашего отстранения спортсменам зеленая улица: либо женщинам, по возможности, рожать детей, как это делали [Наталья] Терентьева и [Вероника] Степанова, либо развиваться, как Ульяна Нигматуллина, закончившая олимпийский университет в Сочи», — заявил журналист.

Губерниев назвал образование в России неплохим, несмотря на существующие проблемы. «В нашем образовании выделяется преемственность советских времен, неплохой профессорско-преподавательский состав и учебные программы», — отметил он.

Ранее стало известно, что Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ). Фигуристка будет учиться на тренера.

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      Дарья Коршунова
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