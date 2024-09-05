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20:53, 5 сентября 2024Наука и техника

На Украине вооружили дрон автоматом

ВСУ вооружили квадрокоптер автоматом Калашникова

Кадр: «Российская газета»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытали вооруженный автоматом Калашникова АК-74 FPV-дрон. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».

На видео показан квадрокоптер, который ведет огонь из автомата в полете. «На ролике видно, что дрон используется для обстрела целей на земле, однако не исключено, что с его помощью будут пытаться поражать другие летающие объекты», — пишет издание. Для наведения жестко закрепленного автомата используют маневры дрона.

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13 августа 2024

В июне стало известно, что в России испытали квадрокоптер «Вятка» с облегченным автоматом АК-74М. Закрепленный в нижней части беспилотника АК лишили рукоятки и пластиковых элементов.

В октябре 2023 года компания Sig Sauer, которая производит стрелковое оружие, представила на выставке в Вашингтоне два квадрокоптера с пистолетами P365. Серийные беспилотники оснастили креплением для оружия и сервоприводом, который нажимает на спусковой крючок по команде оператора.

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      Даниил Иринин
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