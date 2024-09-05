Над Белоруссией прозвучали взрывы. Что увидели жители Гомеля в ночном небе?

Shot опубликовал снятый очевидцами огненный шар в небе над Гомелем

Жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах в небе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Около 01:30 по местному времени (совпадает с московским) были слышны два громких хлопка. После этого наблюдался огненный шар, упавший за городом. Сведений о пострадавших и разрушениях нет, официальные власти инцидент не комментировали.

Позднее в сети появилось видео ЧП. На ролике видно, как светящийся неопознанный летающий объект падает, скрываясь за строениями.

Предположительно, на кадрах оказалась запечатлена работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Расстояние от Гомеля до границы с Украиной составляет около 40 километров.

Белоруссия обвинила Украину в атаках беспилотниками

9 августа силы ПВО Белоруссии сбили 13 беспилотников, летевших с территории Украины. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель. Он уточнил, что дроны были уничтожены над Костюковичами.

По его словам, целью атаки было показать безнаказанность Украины. Помимо этого, считает полковник, украинские войска хотели проверить на прочность отношения России и Белоруссии: «Украинцы не знали, что у нас единая региональная группировка по противовоздушной обороне? Конечно, знали. Они хотели посмотреть, как работает наша доктрина».

Те события, которые произошли в нашем воздушном пространстве — это информационный посыл, который должен был показать Республику Беларусь в совсем неприглядном виде Андрей Богодель замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии

После инцидента с украинскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны, МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей заявлен решительный протест. Минск потребовал принять меры для исключения в будущем подобных ситуаций и предупредил об ответе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал лично разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Он заявил, что не оставит без ответа любые провокации Киева и дал поручения военным провести мероприятия для обеспечения безопасности государства.