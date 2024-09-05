Названо условие возвращения принца Гарри в королевскую семью

Принц Гарри вернется в королевскую семью, когда принц Уильям извинится

Младший сын британского короля Карла III принц Гарри согласится помогать семье только после того, как перед ним извинится его старший брат Уильям. Условие возвращения Гарри назвали источники Daily Mirror.

Отношения братьев ухудшились после того, как Гарри отказался от звания члена королевской семьи и с женой Меган Маркл переехал в США. В 2023 году принц опубликовал книгу воспоминаний «Запасной», в которой негативно высказывался о супруге Карла, королеве Камилле, и рассказывал о драке с братом.

Как пишет Daily Mirror, после выхода «Запасного» принц Уильям заявил, что теперь семья не примет Гарри, даже если он вернется. Друзья Гарри рассказали изданию, что тот осведомлен о чувствах и высказываниях Уильяма. Братья не общаются уже несколько месяцев. В конце августа они впервые за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу, и не сказали друг другу ни слова.

Приближенные принца Гарри отмечают, что он не стремится вновь приступить к обязанностям члена королевской семьи, но не против помочь семье, если его попросит отец. По их словам, Гарри понимает, что может понадобиться в Великобритании из-за болезни Карла III и жены Уильяма Кейт Миддлтон. Однако, как добавляют друзья Гарри, для начала ему нужно увидеть желание примириться со стороны брата.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Камилла посетила открытие онкологического центра в городе Бат, графство Сомерсет, и рассказала о состоянии здоровья больного раком Карла III. «У него все очень хорошо», — отметила она.