Рудковская оценила желание Тутберидзе выплатить долг фигуристки академии Плющенко

Рудковская осудила желание Тутберидзе погасить долг Парсеговой академии Плющенко

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская оценила желание тренера Этери Тутберидзе выплатить долг семьи фигуристки Арины Парсеговой академии «Ангелы Плющенко». Мнением она поделилась в Telegram-канале.

Рудковская назвала проведение платной открытой тренировки командой Тутберидзе гениальным и нестандартным пиар-ходом. «И денежек срубить (шутка ли — в продаже 462 билета по 10 тысяч рублей! За одну тренировку получить почти 5 миллионов!), и своему спортсмену за счет своих фанатов публично помочь. Как говорится, два пишем, три в уме», — отметила она.

Рудковская напомнила, что тренерский штаб Тутберидзе работает на катке, где все оплачивается государством. «Неужели из всех этих сэкономленных денег команда Тутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?» — осудила она тренера.

Мероприятие пройдет 9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Часть вырученных средств будет направлена на погашение долга семьи Парсеговой.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к бывшей фигуристке школы Парсеговой. Таким образом, с представителя 12-летней спортсменки, ее матери, взыскали 1,83 миллиона рублей.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.