Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
0:2
Завершен
Джессика Пегула
US Open (ж)
Янник Синнер
3:1
Завершен
Даниил Медведев
US Open (м)
Вьетнам
0:3
Завершен
Россия
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Металлург Мг
5:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
5:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
Завтра
22:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
Эмма Наварро
Сегодня
18:00 (Мск)
Арина Соболенко
US Open (ж)
Спартак
1:1
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:04, 5 сентября 2024Спорт

Рудковская оценила желание Тутберидзе выплатить долг фигуристки академии Плющенко

Рудковская осудила желание Тутберидзе погасить долг Парсеговой академии Плющенко

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская оценила желание тренера Этери Тутберидзе выплатить долг семьи фигуристки Арины Парсеговой академии «Ангелы Плющенко». Мнением она поделилась в Telegram-канале.

Рудковская назвала проведение платной открытой тренировки командой Тутберидзе гениальным и нестандартным пиар-ходом. «И денежек срубить (шутка ли — в продаже 462 билета по 10 тысяч рублей! За одну тренировку получить почти 5 миллионов!), и своему спортсмену за счет своих фанатов публично помочь. Как говорится, два пишем, три в уме», — отметила она.

Рудковская напомнила, что тренерский штаб Тутберидзе работает на катке, где все оплачивается государством. «Неужели из всех этих сэкономленных денег команда Тутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?» — осудила она тренера.

Мероприятие пройдет 9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Часть вырученных средств будет направлена на погашение долга семьи Парсеговой.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к бывшей фигуристке школы Парсеговой. Таким образом, с представителя 12-летней спортсменки, ее матери, взыскали 1,83 миллиона рублей.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      Президент Польши обвинил премьера страны в сотрудничестве с ФСБ

      Страны ОПЕК+ достигли важной договоренности по нефти

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

      Промес перешел в клуб из Дубая

      В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

      Крупный пожар начался на российском заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше