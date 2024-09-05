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17:14, 5 сентября 2024Мир

В Германии назвали Путина гроссмейстером после слов о поддержке Харрис

Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером после слов о поддержке Харрис
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kirill Kazachkov / Roscongress Foundation / Reuters

Немецкий бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, назвал президента России Владимира Путина гроссмейстером после его слов о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Соответствующую публикацию он разместил на своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Путин поддерживает Камалу Харрис. Шахматный гроссмейстер», — написал он в посте.

Владимир Путин ранее сказал, что «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Хозяин Белого дома рекомендовал своим сторонникам поддерживать его преемницу, Камалу Харрис, и Москва последовала его совету, иронично добавил президент. Он также отметил «выразительный и заразительный» смех кандидата от демократов.

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      Виктория Кондратьева
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