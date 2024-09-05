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14:48, 5 сентября 2024Бывший СССР

Волну отставок в правительстве Украины объяснили ультиматумом США Зеленскому

Политтехнолог Павлив: отставки в кабмине Украины связаны с ультиматумом США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Волна отставок в правительстве Украины связана с ультиматумом США президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку. Об этом заявил политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив, передает 360.ru.

По его словам, годом ранее Соединенные Штаты потребовали от Зеленского и Ермака заменить большую часть сотрудников украинского кабмина. Как уточнил Павлив, в список Вашингтона вошли 600 фамилий.

«И весь год по большому счету Ермак с Зеленским занимались тем, что играли в "тяни-толкай": то обещая, что вот-вот проведут эти отставки, то находя отговорки», — объяснил Павлив. Эксперт добавил, что в ходе последнего визита Ермака в США ему пригрозили персональными санкциями и уголовным делом, после чего глава офиса президента Украины «сдался».

4 сентября Рада уволила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и министра юстиции Дениса Малюську. Также была принята отставка министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

В четверг 5 сентября стало известно, что с должности министра иностранных дел Украины был уволен Дмитрий Кулеба. Вместе с тем Верховная Рада проголосовала за отставку министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

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      Екатерина Грищенко
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