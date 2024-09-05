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12:41, 5 сентября 2024Бывший СССР

Рада приняла отставку министра реинтеграции

Нардеп Железняк: Рада приняла отставку министра реинтеграции Верещук
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада приняла отставку министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. Об этом в Telegram сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирину Верещук», — говорится в публикации.

Нардеп отметил, что за отставку проголосовало 255 парламентариев.

Ранее парламент Украины поддержал увольнение четырех министров. Ими стали главы Минюста и Минстратегпрома Денис Малюська и Александр Камышин, а также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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      Глеб Палехов
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