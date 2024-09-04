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19:13, 4 сентября 2024Бывший СССР

Верховная Рада поддержала увольнение четырех министров

«Ъ»: на Украине приняли отставку четырех министров

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины приняла отставку четырех министров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В число уволенных министров вошли главы Минюста и Минстратегпрома Денис Малюська и Александр Камышин. Вместе с ними свои посты в кабмине республики покинули министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Утром 4 сентября в отставку также подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Информацию о поступившем от главы МИД страны заявлении подтвердил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Однако рассмотрение отставки Кулебы парламентом было отложено. Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, против этого выступили члены фракции президентской партии «Слуга народа».

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      Екатерина Грищенко
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