В Пентагоне отреагировали на слухи о выводе войск из Ирака

Пентагон: ведомство в курсе о слухах про вывод войск из Ирака

Пентагон в курсе слухов о возможном выводе войск из Ирака, однако на данный момент не может раскрыть какие-либо шаги. Об этом заявили в американском оборонном ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.

«Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент», — рассказал представитель Министерства обороны США.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США и Ирак достигли соглашения по выводу войск из страны. В частности, американские силы покинут базу Айн-аль-Асад в 2025 году. Дополнительно отмечается, что стороны согласовали общую договоренность о факте вывода и его сроках. Однако на данный момент детали сделки неизвестны и требуют дальнейшего согласования.