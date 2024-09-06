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19:10, 6 сентября 2024Мир

В Пентагоне отреагировали на слухи о выводе войск из Ирака

Пентагон: ведомство в курсе о слухах про вывод войск из Ирака

Фото: U.S. Army / Spc. Hubert Delany III / Reuters

Пентагон в курсе слухов о возможном выводе войск из Ирака, однако на данный момент не может раскрыть какие-либо шаги. Об этом заявили в американском оборонном ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.

«Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент», — рассказал представитель Министерства обороны США.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США и Ирак достигли соглашения по выводу войск из страны. В частности, американские силы покинут базу Айн-аль-Асад в 2025 году. Дополнительно отмечается, что стороны согласовали общую договоренность о факте вывода и его сроках. Однако на данный момент детали сделки неизвестны и требуют дальнейшего согласования.

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      Максим Габриелян
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