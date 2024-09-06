Захарова прокомментировала западные санкции против Северной Кореи

Захарова: Запад обманул мировое сообщество, инициируя в ООН санкции против КНДР

Запад слукавил и обманул мировое сообщество, инициируя в ООН санкции против Северной Кореи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет РИА Новости.

В августе сообщалось, что Сеул, Вашингтон и Токио запустят мониторинг соблюдения санкций против Северной Кореи. Кроме того, эти страны обсудили сотрудничество между Россией и КНДР. Они решили, что совместными усилиями будут противостоять дальнейшему развитию российско-северокорейских отношений.

В июне российский президент Владимир Путин в ходе официального визита во Вьетнам заявил, что введенные под эгидой Совбеза ООН западные санкции против КНДР являются очень странными и напоминают ему блокаду Ленинграда.

Ранее Путин заявил, что санкции Совбеза ООН против Северной Кореи, инициированные США, необходимо пересмотреть.