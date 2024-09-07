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11:04, 7 сентября 2024Спорт

Российская теннисистка ответила на критику из-за жизни в США

Российская теннисистка Диана Шнайдер: больше не учусь в США и живу в Москве

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на критику из-за жизни в США. Ее слова приводят «Известия».

Шнайдер подчеркнула, что больше не учится в США и живет в Москве. «Моя семья находится в Москве, я по возможности сюда возвращаюсь. В университете отучилась год и потом перешла в профессиональный тур», — рассказала она.

Теннисистка отметила, что ей комфортно играть в США, потому что она год жила одна в этой стране. «Я чувствую много поддержки от этих людей. Прекрасно помню, сколько народу следит за университетским теннисом, приходят, болеют. Это же здорово!» — поделилась россиянка, которая ранее назвала США вторым домом.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стала серебряной медалисткой. На счету теннисистки также три победы на турнирах юниорского «Большого шлема» в парном разряде.

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      Дарья Коршунова
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