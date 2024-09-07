В российском регионе задержали угрожавшую взорвать больницу женщину

Mash: в Свердловской области женщина угрожала взорвать районную больницу

В городе Верхотурье Свердловской области женщина угрожала взорвать районную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Очевидцы сообщают, что дама забежала в здание и села на втором этаже в отделении хирургии. Она утверждала, что у нее с собой взрывчатка», — говорится в сообщении об инциденте в российском регионе.

Отмечается, что нарушительницу задержали правоохранители. Пациентов и сотрудников медучреждения эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в центре Махачкалы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета возле компьютерного клуба. В результате инцидента пострадали люди.