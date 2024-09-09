Москвичам рассказали о возможности увидеть северное сияние

Физик Богачев: москвичи смогут увидеть северное сияние в ночь на 11 сентября

В ночь на среду, 11 сентября, жители столичного региона смогут наблюдать полярное сияние из-за магнитной бури. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Магнитная буря ожидается ближе к завтрашнему вечеру, отметил Богачев. «Вторая половина сентября будет активная, был небольшой перерыв и ожидается, что активность на Солнце снова придет на высокий уровень. Может быть одна-две бури в неделю, маловероятно, что будет больше», — добавил Богачев.

Ранее сообщалось, что магнитная буря накроет Землю вечером во вторник, 10 сентября. Возбуждения магнитосферы будут ощущаться уже в 6 часов вечера. Пик геомагнитных возмущений придется на ночные часы. По сведениям метеорологов, колебания не будут сильными и достигнут только класса G2. Буря начнет ослабевать уже в 6 утра в среду, 11 сентября, и окончательно стихнет к полудню.